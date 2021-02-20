شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير عن تجديد عقد ساسي: لو الزمالك مبقاش رقم 1 فى الملف لازم يضحى باللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سمير، لاعب الزمالك الأسبق، أن أزمات الزمالك الحالية سواء في تجديد عقود لاعبيه خاصة إنهاء ملف تجديد عقد فرجاني ساسي أو المشاكل الأخرى سببها أمور مالية.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أزمة الزمالك فلوس ومن حق اللعيبة تأمين مستقبلهم، ولكن لو فكيت سقف التعاقدات هتعمل مشكلة في الفريق ولازم يكون فيه سقف محدد في النادي عشان ميبقاش فيه مشاكل في المستقبل".

وتابع سمير: "هيبقى فيه أزمة فيما بعد لو وافق الزمالك على الفلوس اللي هياخدها فرجاني ساسي، وكل لاعب لما يجدد هيطلب فلوس كتير زي ساسي، ولو ماوصلناش لحل إن الزمالك مبقاش رقم واحد في الخيارات المطروحة في ملف فرجاني ساسي، لازم يضحى باللاعب، ولو مسئول في النادي كان لازم أبيع فرجاني ساسي".

واستطرد: "المبلغ اللي طالبه فرجاني صعب جدا وأى لاعب له بديل، وإمام عاشور هو بديله في الزمالك ولكن مش بنفس الإمكانيات، وممكن نشترى بديل ليه من الدوري المصري"، مضيفا: "لو هضحي فنيا بواحد من حراس المرمى لازم يكون في الأقل فنيا ولو لاعب زي محمد عواد مشي من الزمالك هيخفف العبء المالي عن النادي".

وشدد سمير: "من الصعب تعويض مصطفى محمد رغم التعاقد مع الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، والزمالك هيخسر كتير برحيل مصطفى وهياخد فترة عشان يعوضه، والاتنين اللي تعاقد معاهم الزمالك هياخدوا وقت عشان يتأقلموا، وأسامة فيصل الأقرب لمصطفى محمد، وكنت أفضل أنه ياخد فرصة والجمهور كان هيصبر عليه".