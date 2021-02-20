شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه كاب فيردى فى التصفيات الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم السبت منتخب كرة السلة رجال ، مع نظيره كاب فيردى في ثانى مواجهات التصفيات الافريقية لكرة السلة، والتي تقام بتونس ، وتستمر حتى 22 فبراير الجارى.

وتعد المباراة تحصيل حاصل ، بعد أن تأهل الفراعنة إلى بطولة إفريقيا التي تقام في شهر أغسطس القادم في رواندا ، بعد الغاء مباراته أول أمس امام أوغندا في الجولة الأولى من التصفيات .

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - احمد ابو العلا بيبو - يوسف شوشة "الاتحاد السكندري"، إيهاب أمين وحاتم البحيري "الأهلي"، أنس أسامة ومصطفى كيجو "الزمالك"– يوسف شحاتة "سبورتنج" – وليد عبد الجواد "الجزيرة" –عمر عزب "سموحة".

الاعتراض على عدم وجود منتخب أوغندا في نفس الفندق الذي تقيم فيه باقي المنتخبات، وهو ما يعد خرق مسئولي المنتخب الأوغندي لقواعد الكبسولة التي تلزم جميع المنتخبات بالتواجد في نفس الفندق، ولكن مسئولي الاتحاد الأفريقى أكدوا أن منتخب أوغندا ملتزم بالتعليمات والتحذيرات الطبية مع تطبيق قواعد الكبسولة.