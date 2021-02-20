شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: كنت مستهدف من ناس معينة عشان مدربش أى فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد جلال، نجم ومدرب الزمالك الأسبق المدير الفنى الحالى لفريق البنك الأهلى، أنه تعرض لمؤامرة من بعض الشخصيات لإقصائه من أى تجربة تدريبية هذا الموسم، قائلا: "كنت مستهدف من ناس معينة عشان مدربش أى فريق فى الدورى السنة دى".

وتابع خالد جلال، فى تصريحات تليفزيونية، أن مسابقة الدورى هذا الموسم صعبة للغاية على جميع الفرق فى ظل تقارب المستويات، موضحا أن النتائج غريبة ومتوقعة، وهناك فرق صنعت مفاجأة مثل المحلة وفرق أخرى كبيرة تقبع فى ترتيب لا يليق بها مثل الإسماعيلى والمقاولون.

وتابع جلال: "كنت مرشح لتدريب البنك الأهلى فى بداية الموسم، وبعد تجربتى مع الزمالك تعرضت لبعض المضايقات التى أفسدت مفاوضات بعض الأندية معى، وسيأتى وقت أتحدث فيه بالتفاصيل عن هذه المضايقات".

وأثنى المدير الفنى الجديد للبنك الأهلى على أداء وتجربة محمد يوسف، موضحا أنه جاء لاستكمال ما بدأه من خلال الانطلاقة المرتقبة أمام فريق أسوان، مؤكدا أنه سيستفيد من فترة التوقف الطويلة فى شهر مارس المقبل.

وأعلن نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع خالد جلال المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك ليتولى منصب المدير الفنى خلال الفترة المقبلة بعد إقالة محمد يوسف .

جاء الإعلان عقب نتائج الفريق المتواضعة التى أدت الى توجيه الشكر لمحمد يوسف وجهازه المعاون ليتم التفاوض مع اكثر مدير فنى وتوصل لاتفاق نهائى مع خالد جلال .

استأنف فريق الكرة بنادى البنك الأهلى تدريباته الجماعية اليوم بعد العودة من الراحة عقب مباراة مصر للمقاصة فى الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز تحت قيادة أحمد شعبان رئيس قطاع الناشئين بنادى البنك .

وقدم مجلس إدارة نادى البنك الأهلى الشكر إلى المدير الفنى محمد يوسف وجهازه المعاون على الجهد المبذول خلال الفترة التى تولى فيها قيادة فريق الكرة بنادى البنك الأهلى فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى غاب فيها التوفيق عن الفريق.

وجاء ذلك القرار عقب التراجع فى نتائج فريق البنك الأهلى فى بطولة الدورى المصرى، حيث حصد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.