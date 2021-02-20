شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سيمبا التنزاني والسفير المصري فى استقبال بعثة الأهلي بمطار دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادي سيمبا التنزاني على إرسال وفد من إدارته لاستقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام، لتسهيل مهمة الفريق. وتواجد مسئولو النادي التنزاني في مطار دار السلام للتواصل مع مسئولي الأهلي وتسيير عملية إجراءات خروج البعثة من المطار.

وتواصل الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، مع مسئولي النادي التنزاني، الذين أكدوا أن استقبالهم بعثة الأهلي هو رد المعاملة الطيبة التي دائما ما يجدونها من الأهلي في القاهرة.

كما حرص محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى مطار دار السلام مساء الجمعة.

وعقد السفير المصري في تنزانيا ومسئولو السفارة جلسة مع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، الذي يترأس بعثة الفريق في رحلة تنزانيا، من أجل الترحيب بفريق الأهلي وتقديم كافة التسهيلات الخاصة باستقبال البعثة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، وضمت كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وبدر بانون، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، ورامي ربيعة، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ومحمد هاني.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم، بعد رحلة طيران استغرقت خمس ساعات ونصف الساعة تقريبا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.