شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: التسرع فى إدخال الفار لمصر أوجد العديد من المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، إن التسرع في إدخال تقنية الفار للكرة المصرية أوجد مجموعة من العيوب والمشاكل والأزمات التي تتعلق بالتقنية.

وقال عوض في تصريحات تليفزيونية: "من بداية تسلمنا لمهمة إدارة الاتحاد فوجئنا بعد ثلاثة أيام بمندوب من الشركة المسئولة عن تطبيق التقنية يطالب بمستحقات، طالبنا بالعقود فلم نجد عقود بين الشركة والاتحاد، وحينما تم الوقوف على حالة المعدات اكتشفنا عدم اكتمالها".

وتابع عضو اللجنة الثلاثية أنهم كمسئولين عن الجبلاية عقدوا جلسة مع الشركة تم الوقوف فيه على كافة البنود المالية والتعاقدية، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من جميع الأزمات في غضون 3 أشهر.

ونفى عوض وجود نية لإلغاء تقنية الفار في مصر، مؤكدا أن ما أثير حول هذا الاتجاه غير صحيح، موضحا أن اللجنة الخماسية بذلت جهدا كبيرا لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري وكانت خطوة إيجابية لصالح الكرة المصرية.

وأكمل: "فوجئنا أن شركة تقنية الفيديو تعمل بخطاب إسناد في اتحاد الكرة وليس بعقد رسمي، اجتمعنا مع مسئولي تطبيق تقنية الفيديو وعرضنا كافة ملاحظات اتحاد الكرة الذي أرسل طلباته إلى الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو".