شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى السنغال: الزمالك سيواجه تونجيث على نفس ملعب جينراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، إن بعثة الزمالك ستصل إلى مطار داكار اليوم السبت ومن بعدها ستقل أوتوبيس لمسافة 30 كم حتى فندق الإقامة، موضحا أن المسافة بين مقر الإقامة والمطار 30 كم وهى نفس المسافة بين مقر الإقامة وملعب المباراة.

وتابعت السفيرة المصرية في تصريحات تليفزيونية، أن سعة الاستاد الذي يحتضن اللقاء 10 آلاف لكنه من المتوقع حضور 200 فرد فقط، نظرا للإجراءات التي تتخدها الدولة للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأكدت السفيرة أن الزمالك سينزل في نفس الفندق ونفس الملعب الذي واجه عليه فريق جينراسيون السنغالي، موضحة أن فريق تونجيث يمتلك قاعدة جماهيرية لكنها ليست بالضخمة مثل فريق جينراسيون فوت الذى يمتلك القاعدة الأكبر.

وأردفت أن فرق التوقيت بين مصر والسنغال يصل لما يقرب من ساعتين، والمباراة ستقام فى الثالثة عصرًا بتوقيت السنغال والخامسة بتوقيت مصر.

ووصل إلى السنغال منذ قليل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بالسنغال، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحرص رئيس الجهاز الطبى بالزمالك، على السفر قبل بعثة الفريق من أجل ترتيب كافة الأوضاع من الناحية الطبية والوقائية من فيرس كورونا قبل وصول الفريق إلى السنغال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة اليوم السبت متوجهة إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي، المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.