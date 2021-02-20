شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: سأظل دائما أفخر كونى ابن الصعيد.. كل التحية والتقدير لأهلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، على هاشتاج الصعيد أصل مصر الذى تصدر تريند تويتر فى الساعات الأخيرة. وكتب الشيخ على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الصعيد أصل التربية وأهل الواجب والكرامة والعادات والتقاليد.. ده غير العلماء وأساتذتنا وشيوخنا وزعمائنا خرجوا من الصعيد بفضل تربية أهلهم.. سأظل دائما أفخر كونى ابن الصعيد.. كل التحية والتقدير لأهلنا فى الصعيد".



أحمد الشيخ

وكان أحمد الشيخ لاعب فريق بيراميدز حرص على دعم لاعبي النادي الأهلي ناديه السابق في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام نادي بايرن ميونخ الألماني، وعلق على أحد منشورات الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك قائلا: "كل التوفيق بإذن الله".

وفى سياق آخر، كان أحمد الشيخ غاب عن صفوف فريقه خلال مباراة فريقه أمام الأهلى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث كان الشيخ يعانى من إصابة قوية بكدمة فى الركبة، والتى أدت لخروج اللاعب من قائمة مباراة فريقه أمام سموحة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكل منهما.