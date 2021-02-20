شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تنزانيا: الرطوبة والأمطار ينتظران الأهلي أمام سيمبا عصر الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، أنه تم التنسيق بشكل مميز مع بعثة الأهلي لاستقبالها بالشكل الذي يليق بالفريق ويوفر كافة سبل الراحة، مؤكدا أن المباراة ستقام في الثالثة عصر الثلاثاء.

وتابع أبو الوفا في تصريحات تليفزيونية أن نسبة الرطوبة في تنزانيا عالية للغاية تصل لـ90%، ومتوقع بنسبة 40% سقوط الأمطار يوم المباراة حسب تقارير الأرصاد الجوية في تنزانيا.

وأضاف أبو الوفا أن هناك اهتمام بالغ بوجود الأهلي في تنزانيا على الصعيد الجماهيري والإعلامي كونه ثالث العالم وبطل أفريقيا، خاصة بعد الانطلاقة المميزة للفريق بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية دون رد في الجولة الأولى.

وتابع السفير المصري في تنزانيا أن الكرة التنزانية تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، موضحا أن الاستاد الذي يقام عليه المباراة يوم الثلاثاء يسع 60 ألف متفرج متوقع حضور نصفهم أي 30 ألف متفرج لمباراة الأهلي وسيمبا.

وأشار السفير إلى أن التقارير تقول إن تنزانيا خالية من كورونا، لكن الدولة تطبق الإجراءات الاحترازية بحذافيرها حرصا على سلامة الجميع.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، التى تضم 22 لاعبا، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا، وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، محمد شريف، بدر بانون، محمد مجدى أفشة، أكرم توفيق، جونيور أجايى، محمود وحيد، رامى ربيعة، محمود كهربا، مروان محسن، أيمن أشرف، أليو ديانج، عمرو السولية، سعد سمير، والتر بواليا ومحمد هانى.