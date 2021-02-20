شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: الأهلي لم يتلق عروضا أوروبية للشناوي وهاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وصول عروض أوروبية لثنائي الفريق محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد هاني الظهير الأيمن، موضحا أن الأهلى يضم قائمة مميزة من اللاعبين وصل إليهم بعد عمل دام لمدة عامين.

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية مع مهيب عبد الهادي على فضائية (MBC) مصر: "الجهاز الفني لم يتطرق للراحلين والقادمين للنادي في الانتقالات الصيفية المقبل، الأهلي لا يحتاج حارس مرمى كما لا يحتاج لوجود مهاجم في ظل الأسماء الموجود".

وطالب مدير التعاقدات بالأهلي الجمهور بدعم مروان محسن، موضحا أن اللاعب مستمر في النادي ولا جديد بشأن رحيله أو بقائه لأن الموضوع لم يطرح للمناقشة، وأتمنى أن يكون النقد في ضوء المقبول.

وكشف توفيق أن النادي لم يتلق أي عروض بشأن جونيور أجايي بما فيها العرض المثار من بيراميدز، مؤكدا أن جميع اللاعبين يصبون تركيزهم على الفريق والمنافسات التي يشارك فيها".

وعن رحيل كهربا قال مدير التعاقدات بالأهلي إن اللاعب مستمر مع الفريق ولا حقيقة لرحيله، وعلاقة اللاعب جيدة بجميع زملائه ومجلس إدارته بالنادي، كما أن المدافع رامي ربيعة سيكمل مشواره مع الفريق خاصة أن النادي مستقر.

وأوضح: "كهربا لاعب ملتزم، الجميع يحبه وعلاقته مميزة بالكل، وما يثار حول بعض اللاعبين الغرض منه هز استقرار النادي".

واختتم: "الأمور المستقرة بالأهلي تثير فضول البعض لإطلاق شائعات الغرض منها الشوشرة على استقرار الفريق ونجاحاته".