شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وراسينج كلوب فى الواحدة ظهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفنى مندوبي الناديين للاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة، المحدد لها فى الساعة السادسة من مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ 32 التكميلي من بطولة الكونفدرالية، لاسيما وإن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

واستعاد فريق بيراميدز جهود الأوروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق، قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان الذى وصل القاهرة أول أمس الخميس.