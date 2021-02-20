شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن رفضه تحمل مسحات كورونا.. ويؤكد: سنجدد عقد كريم العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادى المصري البروسعيدي، رفضه الخطاب الذى تلقاه من اتحاد الكرة بشأن تحمل مسحات فيروس كورونا المستجد، موضحا أن ناديه يعانى من أزمة مالية طاحنة ولم يدفع رواتب العاملين منذ شهرين.

وتحدث عمار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق عن آخر تطورات تجديد عقد كريم العراقى قائلا: "العراقى من أبناء المصري وسنجدد عقده الأسبوع المقبل ولن نقف أمام مستقبله في الاحتراف".

من ناحية أخرى، اختار على ماهر، المدير الفنى للفريق البورسعيدى، 29 لاعبا فى قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة فريق نادى سموحة، يوم الاثنين القادم، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى: أحمد مسعود - عصام ثروت - أحمد دعدور - محمد شحاتة،خط الدفاع: أحمد شديد قناوى - إسلام صلاح - عمرو موسى - أحمد شوشة - محمد الصالح - علاء عطا - معاذ أنور.

خط الوسط: فريد شوقى - محمد عبد اللطيف جريندو - عمر كمال - سعيدو سيمبوريه - ايزى ايميكا - أحمد رفعت - محمد عنتر - حجاج عويس - حسن على - إسلام عطية - محمد جابر - مصطفى سلطان - الناشئين على حمدى - زياد فرج - إبراهيم سعيد،خط الهجوم: أحمد جمعة - أوستين أموتو - كازادى كاسينجو.