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شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: جلسات استماع مع لاعبى الفريق قبل شكوى كهربا لإدارة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد مختار، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، عن قرار نادي المريخ في شكوى كهربا، وأكد أحمد مختار في تصريحات تليفزيونية: "هناك جلسات استماع مع لاعبي المريخ قبل شكوي كهربا لإدارة الأهلي".
وتابع المتحدث الرسمي لنادي المريخ: "لم نحسم قرارنا حتى الوقت الجاري بشأن شكوى كهربا سواء بالموافقة أو الرفض".
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على فيس بوك لقطات وصور من وصول بعثة فريق الكرة، إلى الأراضى التنزانية عبر طائرة خاصة، مساء الجمعة، استعدادا لمواجهة سيمبا بطل تنزانيا يوم الثلاثاء المقبل، فى ثانى جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا. ويترأس محمد الدماطى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى البعثة الحمراء فى رحلة تنزانيا بتكليف من مجلس الإدارة.
وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا.
بعثة الأهلى فى تنزانيا
وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، التى تضم 22 لاعبا، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا، وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، محمد شريف، بدر بانون، محمد مجدى أفشة، أكرم توفيق، جونيور أجايى، محمود وحيد، رامى ربيعة، محمود كهربا، مروان محسن، أيمن أشرف، أليو ديانج، عمرو السولية، سعد سمير، والتر بواليا ومحمد هانى.