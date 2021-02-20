شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: جلسات استماع مع لاعبى الفريق قبل شكوى كهربا لإدارة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد مختار، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، عن قرار نادي المريخ في شكوى كهربا، وأكد أحمد مختار في تصريحات تليفزيونية: "هناك جلسات استماع مع لاعبي المريخ قبل شكوي كهربا لإدارة الأهلي".

وتابع المتحدث الرسمي لنادي المريخ: "لم نحسم قرارنا حتى الوقت الجاري بشأن شكوى كهربا سواء بالموافقة أو الرفض".