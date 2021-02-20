شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف كواليس العروض الخارجية لكهربا والشحات وربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة العرض الخارجي التي تلقاه النادي للاعبه حسين الشحات، موضحا أن كل ما أثير بهذا الشأن مجرد شائعات، وأن اللاعب مستمر مع الأهلي ولا حقيقة لرحيله نهائيا بجانب أن الانتقالات الصيفية يتبقى على موعد 5 أشهر.

وتابع أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية، أن العروض التي يتلقاها الأهلي بشأن لاعبيه لها شقان الأول فني والثاني مادي، ولا يتم البت في أي عرض إلا إذا كان الشقان مناسبين للنادي واللاعب.

وعن رحيل كهربا قال مدير التعاقدات بالأهلي، أن اللاعب مستمر مع الفريق ولا حقيقة لرحيله، وعلاقة اللاعب جيدة بجميع زملائه ومجلس إدارته بالنادي، كما أن المدافع رامي ربيعة سيكمل مشواره مع الفريق خاصة أن النادي مستقر.

وأوضح: "كهربا لاعب ملتزم، الجميع يحبه وعلاقته مميزة بالكل، وما يثار حول بعض اللاعبين الغرض منه هز استقرار النادي".

واختتم: "الأمور المستقرة بالأهلي تثير فضول البعض لإطلاق شائعات الغرض منها الشوشرة على استقرار الفريق ونجاحاته".

وخاض حسين الشحات حتى الآن مع الأهلى 71 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 13 لزملائه، ونجح في التتويج بـ5 بطولات مع المارد الأحمر وهى بطولتين دورى وكأس مصر وكأس السوبر المصرى وبطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية مونديال الأندية على حساب بالميراس البرازيلى، حيث كان حسين الشحات صاحب هدف الأهلى الوحيد فى البطولة وجاء فى شباك الدحيل القطرى.

ويمتثل حسين الشحات لاعب الأهلي لعقوبة الإيقاف 4 مباريات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على ضوء المشادة التي وقعت بينه وبين مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق في نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، وكانت سببا في غيابه عن مباريات فريقه الإفريقية ضد سونيديب بطل النيجر "ذهابا وإيابا" ومباراة المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات الأفريقي.