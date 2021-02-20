شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية المسحة الثانية لصلاح ريكو لاعب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة الثانية التي أجراها صلاح ريكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي إيجابيتها ليستمر في العزل المنزلى وتنفيذ البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال ريكو في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه لا يعانى من أي أعراض لفيروس كورونا موضحا أن يؤدى بعض التدريبات المنزلية للحفاظ على لياقته البدنية.

وفى ذات السياق أثبتت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو إنبي سلبيتها قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تأتى المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجري الأندية مسحات بشكل مستمر، قبل خوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.

كما أجرى رامى صبري، مدافع إنبي، مسحة جديدة اليوم الجمعة أثبتت إيجابيتها ليستمر اللاعب في العزل المنزلى والخضوع للبروتكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا ويحرص رامى صبري على ممارسة التدريبات بشكل يومي خلال فترة العزل المنزلى للحفاظ على لياقته البدنية، حتى يكون جاهزا للعودة للمباريات من جديد بمجرد شفائه من فيروس كورونا.

ووجه رامى صبري فى تصريحات لـ"الخليج 365" الشكر لكل من حاول الاطمئنان على صحته خلال الفترة الماضية موضحا أن حالته مستقرة ولا تظهر عليه أى أعراض للفيروس.