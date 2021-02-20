شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: نطالب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بمبدأ تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن الظروف المعاكسة التي تواجه فريقه لها أسباب عديدة، لافتا إلى أن الجبلاية همها توزيع جدول المباريات، والذى لم يراع العدالة وتكافؤ الفرص بين أندية الدوري الممتاز.

وأضاف وحيد، في تصريحات للموقع الرسمي للنادى الإسماعيلي: "كيف يعقل أن يخوض فريق 4 مباريات قوية في 10 أيام في ظل ظروف جائحة كورونا وتعدد الإصابات"، متابعا: "هل يوجد فريق في مصر لعب 4 مباريات في 4 ملاعب بمسافات تصل إلى أكثر من 1000 كيلو في 10 أيام في 4 مدن واستادات مختلفة".

وواصل وحيد تصريحاته قائلا: "بالله عليكم كيف يمكن لجدول مسابقة يضع فريقا يلعب بالإسكندرية أمام الاتحاد وبعدها يسافر السويس ليواجه لافينا ثم يعود إلى الإسماعيلية ويسافر للقاهرة ليواجه الزمالك ثم يعود للإسماعيلية ليواجه إنبي".

وأكمل المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي: "كيف يعقل أن يلعب فريق 4 مباريات قويه في 10 أيام في 4 استادات بمدن مختلفة، هل يوجد فريق في مصر أو العالم واجه هذه الظروف أو وضعته لجنه المسابقات في هذه الظروف؟".

واستطرد: "كل مباراة يخرج الفريق بإصابات وصلت إلى أكثر من 5 لاعبين، ونطلب من لجنة المسابقات واتحاد الكرة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة لا أكثر، وكل فريق نواجهه حصل فترة راحه أكثر من الإسماعيلي".

واختتم: "وآخر مثال إنبي الذي نواجهه الأحد لم يلعب منذ 10 أيام وقت ما خاض الإسماعيلي 4 مباريات، أين العدالة وتكافؤ الفرص؟".