شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: الجيل الحالى للمحلة قادر على إعادة أمجاد الغزل بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن طموحه مع المحلة هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز بأريحية، والابتعاد عن منطقة الهبوط فى الأسابيع المقبلة.

وتابع خالد عيد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "البقاء فى الدوري هدفي هذا الموسم، و في الموسم المقبل يحصل اللاعبون على خبرات اللعب في الدوري وننافس على تحقيق مركز متقدم بجدول الدوري، ولدي فريق جيد من عناصر شابة ومميزة، ولدي ثقة أن يعيدوا أمجاد غزل المحلة في الدوري المصري، وأتمنى تحقيق نتائج جيدة ترضي طموحات جماهير المحلة".

وشدد أنه مع توالى المباريات سيكتسب لاعبو المحلة الخبرات الكافية لاسيما أنهم صغار السن ولكن يملكون إمكانيات عالية. وأضاف أن الدوري هذا الموسم صعب للغاية ومن أقوى الدوريات في تاريخ المسابقة، وكل الفرق استعدت جيدا ودعمت صفوفها بشكل جيد.