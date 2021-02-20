شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عبد الله جمعة: اللاعب يرحب بالتجديد للزمالك بعد جلسة رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جون إدوارد، وكيل أعمال عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن اللاعب متبقى فى عقده مع النادى الأبيض موسم ونصف، لافتًا إلى أن عبد الله ينصب تركيزه فى الوقت الحالى مع فريقه ولا ينشغل بأى شيء أخر مثلما تردد مؤخرًا.

وقال جون فى تصريحاته لقناة الزمالك مع الإعلامى محمد أبو العلا: "بعيدا عن كل ما دار عبد الله متواجد في الزمالك، وكنت موجود في النادى منذ 3 أسابيع والتقيت أشرف قاسم وعبد الحليم على، ورئيس النادى اللواء عماد عبد العزيز عقد جلسة مع عبد الله حينها".

وتابع حديثه: "جلسة رئيس الزمالك كانت بشأن تجديد تعاقد عبد الله، فهناك رغبة من النادى بذلك، كما هناك رغبة من اللاعب، فعبدالله جمعة مرتبط بالزمالك وجماهيره وخروجه لن يكون سهلاً".

وأضاف: "عبد الله جمعة رحب بالتجديد للزمالك وشبه اتفقنا على الأمور المادية لكن هناك بعض الخلافات البسيطة وسيتم حلها بالطبع، واللاعب حاليًا 24 عامًا، وقدم كل ما يملك للزمالك وظهر بمستوى مبهر فى الفترة الأخيرة وطبيعى يتلقى عروضًا عندما يتبقى فى عقده سنة ونصف".

واستطرد جون: "عبد الله جمعة تلقى عرضًا من أحد الأندية فى بلجيكا خلال انتقالات يناير، لكن فضلاً تأجيل الأمر خاصة وإن انتقالات الشتاء قصيرة ولا تسمح بفترة طويلة من المفاوضات، واللاعب لديه خبرة بالاحتراف الأوروبى لكن دوره حاليًا التركيز مع فريقه، وأنا دورى أبحث عن مصلحته".