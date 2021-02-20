شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد سبورتنج فى نهائى كأس مصر لكرة السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الأهلي موعدًا بنظيره سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة السلة سيدات يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجاري، بعد فوز الأهلي على مصر للتأمين ثم هليوبوليس.

ونجح فريق سبورتنج تحت قيادة مدربه عمرو عاشور في تحقيق بطاقة التأهل الأولى إلى دور النهائي من المسابقة، بعد أن حقق الفوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 103/66 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، بعدها واجه الأهلي نظيره هليوبلويس على نفس الصالة من أجل اللعب على البطاقة الثانية للتأهل إلى المباراة النهائية، ونجح الأهلي تحت قيادة مدربه علي هاشم في الفوز على نظيره هليوبلويس بنتيجة 80/68 ليضرب موعدًا في لقاء النهائي أمام سبورتنج.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر السبت الموافق 27 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً، بينما تقام مباراة مصر للتأمين وهليوبلويس لتحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.