شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السوداني: الخسارة أمام الأهلي طبيعية وتصريح الفول والطعمية "دعابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر الدين النابي، المدير الفنى لفريق المريخ السوداني، أن الخسارة من الأهلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا عادية، خصوصا أنه واجه بطل القارة السمراء فمن الطبيعى الهزيمة أمامه.

وقال نصر الدين النابى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، إنه إذا قام بفتح الملعب أمام لاعبى الأهلى كان من الممكن أن يخسر فريقه بنتيجة أكبر من الثلاثة قد تصل إلى خمسة أو ستة أهداف، متابعا: "لا يوجد فريق فى مجموعتنا يستطيع أن يخطف نقاط من الأهلى".

وتحدث نصر الدين النابى عن تصريح الفول والطعمية الشهير الذى أدلى به لـ"الخليج 365" قبل مواجهة الأهلى ومفاده أنه لو توقع الهزيمة من الأحمر سيتجه لبيع الفول والطعمية قائلا: "الشعب المصرى مضحك وابن نكتة وتقافتنا المصرية متأثرة بالدعابة المصرية ولا يوجد فريق يلعب من أجل الهزيمة ولو لعبت للهزيمة أروح أبيع فول وطعمية".

وفى ذات السياق كشف مصدر بالأهلى أن ناديه لا يعلم شيئا عن تقدم نادى المريخ شكوى ضد محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منه تجاه عبد الرحمن إسحاق "كرنقو" لاعب الفريق السوداني، على هامش مباراة الفريقين بافتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن الأهلى يحترم المريخ كناد كبير وشعب السودان الشقيق، مؤكدا أن واقعة كهربا لم يحدث بها أى خروج عن النص ومجرد مشادة عابرة فى المباراة، ولا صحة لما يتردد عن تلفظ لاعب الأهلى بعبارات عنصرية فى حق لاعب المريخ.

وشدد المصدر على أن الأهلى تربطه علاقات قوية مع نادى المريخ ومسئوليه ومجلس إدارته، بدليل أن المريخ كان أول ناد يهنئ الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم ومنحه الدرع الخاص به. وأضاف أن الأهلى تأكد من عدم حدوث الواقعة وما يتم تناوله فى وسائل الإعلام لا يمت للحقيقة بصلة.

يذكر أن صحيفة "كفر ووتر" السودانية زعمت أن نادى المريخ السودانى تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" ضد كهربا بسبب "التلفظ بألفاظ عنصرية ضد عبد الرحمن إحساحق لاعب الفريق السوداني.