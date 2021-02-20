المصري يُعلن موعد التجديد لكريم العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن إدارة نادية اتفقنا مع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق، على تجديد تعاقده.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت": إن اللاعب أحد أبناء النادي ولم تكن هناك أزمة في ملف التجديد معه، لافتا أن ناديه توصل حاليا لاتفاق حول التجديد وتوقيع العقود سيكون الأسبوع المقبل.

وأوضح، أن كريم العراقي من العناصر المميزة في الفريق وأيضا في المنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أنه النادي لن يقف أمام اللاعب في حال وصول عرض احتراف يليق به وبالنادي.

وأشار عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن اللاعب لو حصل على فرصة جيدة للاحتراف فلن تتأخر الإدارة .