الأهلي يرد.. هل يرحل أجايي إلى بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة تلقي جونيور أجايي عرضًا من جانب بيراميدز للحصول على خدماته.

وأضاف مدير لجنة التعاقدات بالأهلي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"عرض بيراميدز لأجايي؟ مجرد كلام".

وتابع :"أجايي لم يتلق عرضًا سواء من داخل مصر أو خارج مصر".

وانتقل أمير توفيق للحديث عن مستقبل الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، قائلاً :"ليس حقيقي حول تلقي الشحات أي عرض".

وأكمل :"لا يوجد نية لرحيل حسين الشحات، أما عن كهربا فلا يوجد أي مشاكل مع اللاعب على الرغم من قيامه ببعض التصرفات التي لا تتماشى مع النادي، لكن كهربا مستمر معنا".

ملف آخر تحدث عنه أمير توفيق وهو مركز حراسة المرمى، كاشفًا :"حاليًا الأهلي لا يحتاج لضم حارس مرمى نظرًا لتواجد محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء".

وعن ضم عمر رضوان حارس مرمى أسوان :"الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى، وإذا احتاجنا لضم عمر رضوان سنضمه".

وأنهى :"الآن حددنا أهدافنا من حيث صفقات الصيف المقبل، ونعرف ماذا يحتاجه الفريق".

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.