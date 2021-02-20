نشرة الجمعة.. بعثة الأهلي تصل تنزانيا.. وعبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 19 فبراير 2021.

المريخ ينفي لمصراوي تقديم شكوى ضد الأهلي

طبيب الزمالك يصل السنغال لمتابعة التدابير الاحترازية قبل مواجهة تونجيت

الزمالك يفوز على الطيران بدوري اليد

الأهلي يفوز على الزهور بنتيجة كبيرة بدوري اليد

الخليج 365 يكشف الموعد النهائي لمباراة سيمبا والأهلي.. وسبب الجدل المثار

رسميًا.. أجايي يحصد جائزة الأفضل في جولة دوري الأبطال

محكمة إيطالية تبرئ بطلا أولمبيًا من تهمة المنشطات

المصري يغرم خمسة لاعبين تعرضوا لحادث سير

مفاجأة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال