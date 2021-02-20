مدير الكرة للمريخ: علاقتنا مع الأهلي لن تتأثر.. وما حدث أمور طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أنس نصر الدين مدير الكرة في نادي المريخ السوداني، على حقيقة وجود أزمة في مباراة فريقه أمام الأهلي بالجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وقال نصر الدين في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" "هذا الأمر يحدث دائما بين اللاعبين في الملعب، وتُنسى بعد خروجهم من الملعب ويخرجون بكل روح رياضية".

وأضاف:"مناوشات عادية بين اللاعبين ومتحفظين في الحديث عن ما حدث في الملعب بين اللاعبين".

وأكمل"لا تؤثر على العلاقة بين الأهلي والمريخ، ولعبنا كثيرا في إفريقيا وكلها أمور طبيعية".

وفي نفس السياق، نفى أحمد مختار عضو مجلس إدارة المريخ تقديم النادي لأي شكوى ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي كما أشيع في وسائل الإعلام المحلية السودانية.

وفاز الأهلي على المريخ بنتيجة 3-0 في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.