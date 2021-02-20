وكيل عبدالله جمعة يتحدث عن.. موقف اللاعب من التجديد.. وعرض بلجيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال جون إدوارد، وكيل لاعب الزمالك عبدالله جمعة، إن ما يُثار من أحاديث حول رحيل اللاعب ربما يأتي لاقتراب عقد عبدالله من النهاية مع النادي.

وأضاف إدوارد، في تصريحات لقناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة:"عبدالله متواجد داخل نادي الزمالك.. منذ 3 أسابيع كنت بالنادي وتحدثت مع عبدالحليم علي حينها ورئيس اللجنة التي تدير النادي جلس مع عبدالله، وكان هناك أحاديث بيني وبين المجلس السابق بخصوص تجديد عقد عبدالله وعبدالله مُرحب بالتجديد لكن هذه الأمور تأخذ وقتًا لكن طالما الرغبة موجودة بين الطرفين فالأمور تتسهل والحديث المتبقي هو عن التفاصيل بخصوص التعاقد".

وأضاف وكيل لاعب الزمالك:"عبدلله منذ دخوله الزمالك يحصد بطولات، من الطبيعي عندما يتبقى في عقده فترة قصيرة يكون هناك طلبًا لضمه، لكن رغبة عبدالله التواجد مع الزمالك لكن التفاصيل ليست عند عبدالله، فهو يركز ويتدرب ودوره يكون متفرغ لأداء كل مالديه للزمالك".

وأشار وكيل عبدالله جمعة، إلى أنهم تلقوا قبل غلق القيد كان هناك عرضاً من بلجيكا لعبدالله، مضيفاً:"ولكن في فترة الشتاء الانتقالات تكون صعبة والأرقام لاتكون مثل الصيف، والزمالك كان يريد وضع بعض البنود كإعارة اللاعب بنية الشراء بالإضافة إلى وجود نسبة عند البيع ولكن الرقم كان قليلاً فلم نسعِ في الأمر كثيراً ولكن كان هدفنا أن يعود عبدالله ويشارك ولكن العرض كان جديًا ولكننا نعلم ماذا يُرضي الزمالك وما لا يرضيه".

وأتم الوكيل تصريحاته بـ:"عبدالله احترف وهو لديه 18 سنة ويعرف أوروبا ولكن عبدالله مرتبط بالزمالك والجماهير وخروجه من النادي لن يكون سهلاً على جميع الأطراف".