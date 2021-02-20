سفير مصر في تنزانيا: البلاد خالية من كورونا.. والجمهور سيدعم سيمبا بكثافة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا أن الحكومة هُناك تعلن دائماً خلو البلاد من فيروس كورونا، وهو ما يفسر الحضور الجماهيري الكبير في مباريات سيمبا الإفريقية.

ويستضيف سيمبا التنزاني فريق النادي الأهلي يوم الثلاثاء المُقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث يتنافس الفريقين على الصدارة.

وفي تصريحات لبرنامج "نامبر وان" على فضائية النهار قال أبو الوفا :"تعلن الحكومة التنزانية دائماً أن البلاد خالية تماماً من فيروس كورونا، ولهذا السبب لا توجد قيود على حضور الجماهير".

وأردف سفير مصر في تنزانيا :"ملعب مباراة سيمبا والأهلي يتسع لحضور 60 ألف مُشجع، ورغم إعلان النادي التنزاني حضور 30 ألف مُشجع فقط، إلا أن الحضور سيكون أكبر من ذلك".

وأشار أبو الوفا إلى أن مباراة الأهلي تشهد اهتماماً بالغاً في تنزانيا خلال الوقت الحالي نظراً للانجازات الكبيرة التي حققها الأهلي محلياً وعالمياً في مونديال الأندية خلال الموسم الجاري والذي سبقه.

وفاز الأهلي في افتتاح مشواره بمجموعات دوري الأبطال على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، بينما حقق سيمبا التنزاني فوزاً ثميناً خارج ملعبه على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف.