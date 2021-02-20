بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي، قد غادرت إلى تنزانيا في الخامسة والنصف مساء الجمعة على متن طائرة خاصة.

ومن جانبه، منح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، لاعبي الفريق وأفراد البعثة الجرعة الأولى من تطعيم الملاريا اليوم الجمعة قبل السفر إلى تنزانيا.

يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.