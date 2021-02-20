المريخ ينفي لمصراوي تقديم شكوى ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

نفى أحمد مختار عضو مجلس إدارة المريخ تقديم النادي لأي شكوى ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي كما أشيع في وسائل الإعلام المحلية السودانية.

وقال عضو مجلس إدارة المريخ في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الجمعة: "العلاقة بين المريخ والأهلي والسودان ومصر أكبر من أن نقوم بشكوى ضده في مثل هذه القضية، مع حرصنا كنادي كبير على حماية لاعبينا."

ونقلت تقارير صحفية سودانية أن المريخ السوداني ينوي تقديم شكوى ضد كهربا بسبب قيامه بسلوك غير مقبول ضد أحد عناصر الفريق، وهو ما نفاه عضو مجلس إدارة النادي.

وفاز الأهلي على المريخ بنتيجة 3-0 في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.