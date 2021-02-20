الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجديد

استغرب إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي طلب لاعب أجنبي في فريقه حسم موقفه من تجديد عقده مع الفريق، رغم أنه لم يشارك منذ بداية الموسم، وتم استبعاده من قائمة الفريق، مشيراً إلى أن استمرار اللاعب من عدمه سيتم تحديده عقب نهاية الموسم.

تقرير

طلب مجلس إدارة اتحاد لعبة جماعية من مدرب منتخب يتبع لهذا الاتحاد، إعداد تقييم مفصل عن فترة إعداد المنتخب في المرحلة السابقة، ومدّه بتقرير كامل عن كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة المهمة.

عروض

يدرس لاعب شاب بأحد أندية دوري الخليج العربي، ساءت العلاقة بينه وبين مدرب الفريق في الفترة الأخيرة، عرضين تلقاهما من ناديين كبيرين للعب في صفوفهما.

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