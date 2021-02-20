اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ساوثهامتون - 16:30

- إيفرتون 21:30

أتلتيكو - ليفانتي 19:15

فالنسيا - سلتا فيغو 21:30

بلد الوليد - 00:00

الدوري الألماني

إينتراخت - بايرن ميونيخ 18:30

شالكة - دورتموند 21:30

الدوري المغربي

مولودية وجدة - الجيش 22:30

المقاصة - وادي دجلة 16:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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