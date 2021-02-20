الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون - تشيلسي 16:30
ليفربول - إيفرتون 21:30
أتلتيكو - ليفانتي 19:15
فالنسيا - سلتا فيغو 21:30
بلد الوليد - ريال مدريد 00:00
الدوري الألماني
إينتراخت - بايرن ميونيخ 18:30
شالكة - دورتموند 21:30
الدوري المغربي
مولودية وجدة - الجيش 22:30
المقاصة - وادي دجلة 16:30
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