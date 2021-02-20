الامارات | 5 «متقلبات» جعلت الجزيرة وبني ياس يقدمان أغرب مباراة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 «متقلبات» جعلت الجزيرة وبني ياس يقدمان أغرب مباراة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الجزيرة، وبني ياس، إحدى أجمل وأغرب مباريات دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، عندما تعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما، أول من أمس، في الجولة الـ17، إذ شهدت المباراة إثارة كبيرة، وأهدر كلا الفريقين فرصة كبيرة، حيث كان الفوز سيجعل الجزيرة منفرداً بالصدارة، وبني ياس قريباً جداً من المتصدرين.

وشهد اللقاء خمسة أحداث متقلبة.. تستعرضها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

1- هدفان مبكران:

أحرز الجزيرة هدفين في توقيت مبكر، مكرراً سيناريو لقاء كلباء الذي فاز فيه بالستة، لكن أمام بني ياس كان الوضع مختلفاً. وسجل هدفي الجزيرة الهولندي كواس (9)، وأضاف علي مبخوت الثاني (14).

2- نقطة تحول:

في الوقت الذي كان فيه الجزيرة يقترب من إحراز الهدف الثالث، جاءت «نقطة التحول» عندما أحرز البرازيلي بيدرو الهدف الأول لبني ياس في الدقيقة 41، فضغط الضيف في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وكانت مؤشراً لما سيقدمه في الشوط الثاني.

3- ريمونتادا في دقيقتين:

جاءت بداية الشوط الثاني أشبه بـ«الصاعقة» على الجزيرة، بعدما أحرز الأرجنتيني خمينيز الهدفين الثاني والثالث في دقيقتين، عندما لعب سهيل النوبي كرة جميلة خلف مدافعي الجزيرة، ولعبها خمينيز بمهارة من فوق علي خصيف (49)، قبل أن تتصدى العارضة لكرة رائعة من الأردني أبوناموس، أكملها خمينيز في المرمى (50).

4- إلغاء 3 أهداف:

استعاد الجزيرة سيطرته على وسط الملعب عقب «صدمة الهدفين»، لكن الفريق تلقى أكثر من صدمة أخرى، بعدما ألغى الحكم أحمد سالم ثلاثة أهداف لمصلحة «فخر أبوظبي»: الأول أحرزه كواس في الدقيقة 56، ثم من اللاعب نفسه في الدقيقة 82، وأخيراً النيجيري إيزيكيل في الدقيقة 86، وسط إحباط من لاعبي الجزيرة.

5- ركلة وهدف:

شهد الوقت بدل الضائع تواصل «التقلبات»، بعدما حصل مبخوت على ركلة جزاء، لكن الحارس فهد الظنحاني تصدى لها ببراعة. وفي الوقت الذي كان فيه لاعبو بني ياس يقتربون من فرحة الفوز، أحرز النيجيري إيزيكيل الثالث (93)، بينما كاد بني ياس يحرز الرابع، لولا تألق علي خصيف لتنتهي المباراة بالتعادل.

كايزر: لعبنا أسوأ شوط ثانٍ

علق مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، على مجريات مباراة بني ياس، وقال في المؤتمر الصحافي: لعبنا أسوأ شوط ثانٍ في الموسم الحالي. لافتاً إلى أن فريقه يحسب له أنه تمكن من إحراز التعادل في الوقت بدل الضائع. وقال في الوقت نفسه إنه لا يفهم قرارات الحكم خلال اللقاء، خصوصاً في الشوط الثاني، بعد إلغاء ثلاثة أهداف للجزيرة.

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