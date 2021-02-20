الامارات | العين الرابح الأكبر في الجولة 17

شكرا لقرائتكم خبر عن العين الرابح الأكبر في الجولة 17 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح فريق العين أكبر المستفيدين من الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزه الثمين 3-1 على ضيفه الفجيرة في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد، بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة، متقدماً إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، ومقلصاً الفارق مع المتصدرين الشارقة والجزيرة إلى سبع نقاط فقط، بعد أن تعادل الأخيران خلال الجولة أمام الظفرة وبني ياس على التوالي.

واستعاد «الزعيم» خلال اللقاء هيبته التي غابت عنه منذ فترة طويلة، إذ قدم عرضاً مقروناً بالنتيجة، في لقاء تألق فيه الوافد الجديد، الياباني شويا ناكجيما، من خلال مشاركته في مركز صانع الألعاب، بينما جاءت أهداف اللقاء بواسطة البرازيلي كايو كانيدو (23 و83)، والتوغولي لابا كودجو (71) من ركلة جزاء، وسجل السويدي كريستيان صموئيل هدف تقليص الفارق للفجيرة في الدقيقة 90.

وهي المرة الأولى منذ الجولة السابعة من الدوري التي ينجح فيها «الزعيم» في الفوز في مباراتين على التوالي، إذ منذ نوفمبر الماضي، وعلى مدار الجولات الماضية، عجز الفريق عن المحافظة على نغمة الانتصارات، إذ فاز في لقاء واحد، وخسر في مواجهتين، وتعادل في خمس جولات، قبل أن يفوز في اللقاء الماضي على الشارقة، ويعززه بالفوز على الفجيرة، الذي تجمدت نقاطه عند 10 نقاط في المركز الـ12.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news