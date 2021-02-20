الامارات | السعودي الراجحي يتصدر رالي دبي الصحراوي

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الراجحي يتصدر رالي دبي الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر المتسابق السعودي، يزيد الراجحي، القسم الأول من رالي دبي الصحراوي، فيما اعتلى الجنوب إفريقي آرون مير فئة الدراجات النارية.

وكان رالي دبي الصحراوي ـ الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا)، وفاتحة جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم)، قد انطلق أمس، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وتصدر الراجحي مع ملاحه البريطاني مايكل أور، على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف، القسم الأول الذي أقيم بصحراء القدرة في دبي بفارق 21 دقيقة و31 ثانية عن منافسه مواطنه ياسر بن سعيدان، وملاحه الكسي كوزميش، بسيارة ميني جون كوبر، وجاء ثالثاً بفارق أربع ثوانٍ السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي، وملاحه الألماني ديرك فون زيتزيفتس، على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر.

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