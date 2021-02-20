الامارات | الوحدة يتخلص من صداع خورفكان بثلاثية مطر والزعابي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتخلص من صداع خورفكان بثلاثية مطر والزعابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الوحدة نغمة الانتصارات من جديد، وحقق فوزاً كبيراً على خورفكان، بثلاثة أهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على استاد آل نهيان لحساب الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويدين «العنابي» بهذا الانتصار إلى إسماعيل مطر، الذي سجل هدفين من ضربتي جزاء (23 و84)، وأضاف طحنون الزعابي الثالث «90+2». وكان خورفكان نداً قوياً، وضاعت منه فرص عدة، خصوصاً في الشوط الثاني.

واندفع الوحدة في الشوط الأول نحو مرمى الحارس محمد يوسف، لتسجيل هدف مبكر، إلى أن وقع إسماعيل الحمادي في المحظور، وارتكب خطأ في حق خليل إبراهيم داخل الصندوق، احتسبها حكم الساحة ضربة جزاء، وأيد قراره «الفار»، لينفذها إسماعيل مطر بنجاح.

وتراجع أصحاب السعادة إلى نصف ملعبهم، ما منح الفريق الزائر فرصة شن الهجمات على مرمى محمد الشامسي، لينجح رامون لوبيز في تسجيل هدف من هجمة منظمة، لكن الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الوقت القاتل، سجل مطر مجدداً من ضربة جزاء، بعد تعرض ماتافز للعرقلة، ثم أضاف البديل طحنون الزعابي الهدف الثالث من تسديدة بعيدة المدى.

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