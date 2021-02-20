الامارات | «دبي» يهدي «غودولفين» اللقب الثامن تاريخياً في «زعبيل للميل» بـ «ميدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي» يهدي «غودولفين» اللقب الثامن تاريخياً في «زعبيل للميل» بـ «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الجواد «دبي» إسطبلات «غودولفين» اللقب الثامن تاريخياً والثالث على التوالي في بطولة «زعبيل للميل» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، التي جرت أول من أمس، في نسختها الـ15 على مضمار ميدان بدبي، وتُعد الشوط الرئيس في الأمسية الخامسة من الموسم الجديد في سباقات «كرنفال كأس دبي العالمي».

وفي بقية النتائج فاز الجواد «إيكلاتيرال» المملوك لفترياني هاي، بلقب بطولة «ميدان للسرعة» التي جرت في الشوط الثاني، ثم عودة سطوع نجم خيول «غودولفين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، عقب نجاح المهرة «سمر رومانس» بقيادة الفارس جيمس دويل، في الفوز بلقب بطولة «بلانشين» في الشوط السادس.

وحققت المهرة «مناسك» بشعار إسطبلات الرشيد لقب «الأوكس الإماراتي» في الشوط الرابع. وشهد الشوط السابع فوز الجواد «الطارق» لـ«أواسيس والكويربو وهوليدي»، بلقب «الشندغة للسرعة».

وفاز كذلك المهر «هايبوثيتيكال» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، في الشوط الأول «جاكور إكس إف»، قبل أن يذهب لقب بطولة «كيرلين سيتكس» التي أقيمت في الشوط الثالث، للجواد «نيو تريلز» بشعار حمدان بن سلطان السبوسي.

- «إيكلاتيرال» بطلاً لـ«ميدان للسرعة» و«مناسك» تظفر بـ«الأوكس الإماراتي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news