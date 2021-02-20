الامارات | الشارقة يسعى لحسم «بطولة شتاء اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يسعى لحسم «بطولة شتاء اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب الشارقة تأكيد أحقيته بحسم لقب «بطل الشتاء» بصورة مبكرة في دوري اليد، حين يستضيف في الخامسة عصر اليوم الظفرة، ضمن الجولة الـ11 والختامية من مرحلة الذهاب، والتي تشهد في التوقيت ذاته حلول الوصل ضيفاً على شباب الأهلي في لقاء يطلبه الأخير بشعار مواصلة مطاردته الصدارة والحفاظ على مركز الوصافة.

ويدخل الشارقة مباراته بطموح الانتصار العاشر على التوالي، وتأكيد مركزه الأول بسجلٍ خالٍ من الهزائم والارتقاء بالعلامة الكاملة وبلوغ النقطة 30، خصوصاً أن مهمة «الملك» تبدو سهلة نسبياً حين يلتقي الظفرة الذي يحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

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