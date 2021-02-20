شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلي يفوز على الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الفوز على الجزيرة بنتيجة 26-14، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللقاء تمامًا بفضل خبرة لاعبات الفريق، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على الجزيرة بنتيجة 12-8، وفي الشوط الثاني واصل الفريق سيطرته وتفوقه على منافسه ليحسم اللقاء بنتيجة 26-14.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره هليوبوليس غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري