شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلي تتخطى هليوبوليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق هليوبوليس، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار منافسات بطولة الدوري.

انطلقت المباراة مساء اليوم، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر اللاعبون بصورة مميزة، لينجح الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٢٥-١١ و٢٥- ٢٠ و٢٥-١٣.

وبهذه النتيجة تمكن الفريق من العودة إلى تحقيق الانتصارات، بعد أن تعثر أمام بتروجت، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الجولة الماضية من البطولة.