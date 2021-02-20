شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم المريخ السوداني يكشف حقيقة شكوى كهربا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد مختار، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، عن حقيقة التقدم بشكوى ضد محمود عبدالمنعم «كهربا» لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».
وأكد أحمد مختار في تصريحات تليفزيونية: «لم نحسم قرارتقدم شكوى ضد كهربا لدى الاتحاد الأفريقي».
وتابع: «سنحسم ملف شكوى كهربا للكاف من عدمه غدا».
وأضاف: «لم نحسم قرارنا حتى الوقت الجاري بشأن شكوى كهربا سواء بالموافقة أو الرفض».
واختتم: «هناك جلسات استماع مع لاعبي الفريق قبل شكوي كهربا لإدارة الأهلي».
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