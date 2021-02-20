شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم المريخ السوداني يكشف حقيقة شكوى كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد مختار، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، عن حقيقة التقدم بشكوى ضد محمود عبدالمنعم «كهربا» لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وأكد أحمد مختار في تصريحات تليفزيونية: «لم نحسم قرارتقدم شكوى ضد كهربا لدى الاتحاد الأفريقي».

وتابع: «سنحسم ملف شكوى كهربا للكاف من عدمه غدا».

وأضاف: «لم نحسم قرارنا حتى الوقت الجاري بشأن شكوى كهربا سواء بالموافقة أو الرفض».

واختتم: «هناك جلسات استماع مع لاعبي الفريق قبل شكوي كهربا لإدارة الأهلي».