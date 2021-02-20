شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتخطى هليوبوليس ويصطدم مع سبورتنج في نهائي كأس السلة «سيدات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على هليوبوليس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا بعدما فرض سيطرته على مجريات المباراة، بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، لينجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 80-68.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سبورتنج في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي ستقام يوم السبت 27 فبراير الجاري.

وكان الأهلي قد فاز على فريق مدينة نصر بنتيجة 96-47 في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.