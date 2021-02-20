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تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بتوقيت القاهرة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أبوالوفا، سفير مصر في تنزانيا، عن موعد مباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد أبوالوفا في تصريحات تليفزيونية: «موعد مباراة الأهلي وسيمبا سيكون يوم الثلاثاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة».

وأشار: «المباراة تلقى اهتمام كبير وسيكون في أعداد كبيرة جدًا من الجماهير في ظل اختفاء في تنزانيا».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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