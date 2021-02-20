شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بتوقيت القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أبوالوفا، سفير مصر في تنزانيا، عن موعد مباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد أبوالوفا في تصريحات تليفزيونية: «موعد مباراة الأهلي وسيمبا سيكون يوم الثلاثاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة».

وأشار: «المباراة تلقى اهتمام كبير وسيكون في أعداد كبيرة جدًا من الجماهير في ظل اختفاء كورونا في تنزانيا».