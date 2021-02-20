شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي يكشف حقيقة وجود خلاف بين حسام حسن وعمار حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أنه لا توجد أى أزمات بين حسام حسن المدير الفنى للاتحاد وعمار حمدى لاعب الفريق، وأن الأخير تعرض لارتفاع فى درجة حرارته وتم إجراء مسحة كورونا له للاطمئنان على صحته.

وتابع مصيلحى فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على أون تايم سبورتس ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، أن العلاقة بين عمار حمدى وحسام حسن جيدة للغاية، ولا توجد أى أزمات، وعمار لاعب واعد وملتزم.

وأضاف رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن النادى يمر بأزمة مالية ولكنه لا يصدرها للاعبين أو فرق النادى سواء كرة القدم والطائرة والتنس والسلة، ويعمل جاهدا ومعه مجلس الإدارة على حل هذه الأزمات، مضيفا أن فريق الاتحاد يحتل المركز الثانى فى جدول الكرة الطائرة.

وتابع محمد مصيلحى أن أزمة المسحات مع اتحاد الكرة مستمرة، وأن الأندية لن تتحمل تكاليف المسحات من خزينتها لوجود أزمة مالية داخل الأندية.

وعقد محمد مصيلحى اجتماعاً، الجمعة، بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى ولاعبين بقيادة حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وأشار رئيس النادى أن جماهير زعيم الثغر تنتظر من هذا الفريق تقديم مستوى متميز لما يضمه من عناصر مميزه بين صفوفه وتدعيمه بعناصر مميزه أيضاً فى بداية هذا الموسم، بالإضافة لوجود جهاز فنى قدير له قدرات فنية كبيرة بقيادة قيادة التوأم حسن.

وشدد محمد مصيلحى على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان ووادى دجلة وإنبى، وضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز فى هذه المباريات، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدورى العام، وتعاهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة.