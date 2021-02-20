شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تنشر صورا وفيديو من وصول بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على فيس بوك لقطات وصور من وصول بعثة فريق الكرة، إلى الأراضى التنزانية عبر طائرة خاصة، مساء الجمعة، استعدادا لمواجهة سيمبا بطل تنزانيا يوم الثلاثاء المقبل، فى ثانى جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا. ويترأس محمد الدماطى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى البعثة الحمراء فى رحلة تنزانيا بتكليف من مجلس الإدارة.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا.



بعثة الأهلى فى تنزانيا

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، التى تضم 22 لاعبا، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا، وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، محمد شريف، بدر بانون، محمد مجدى أفشة، أكرم توفيق، جونيور أجايى، محمود وحيد، رامى ربيعة، محمود كهربا، مروان محسن، أيمن أشرف، أليو ديانج، عمرو السولية، سعد سمير، والتر بواليا ومحمد هانى.



مروان محسن

ويغيب عن الأهلى فى رحلة تنزانيا كل من على معلول للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وطاهر محمد طاهر للإصابة بنفس العضلة ووليد سليمان للإصابة بتمزق فى العضلة ذاتها، وصلاح محسن للإصابة فى العضلة الأمامية وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية، وحسين الشحات للإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقى بعد أحداث مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا الأخير.



حمدى فتحى



على لطفى واجاى



اليو ديانج



بعثة الأهلى فى تنزانيا