شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى السنغال: الرؤية منعدمة بسبب عاصفة رملية.. والزمالك معزول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال، كواليس رحلة الزمالك استعدادًا لمواجهة لمواجهة تونجيث السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدة إن ملعب المباراة يبعد ما يقرب من 65 كيلو عن العاصمة السنغالية داكار، كما تقيم بعثة الفريق فى فندق فى منتصف تلك المسافة، حيث يبعد فندق الإقامة لما يقرب من 25 أو 30 كيلو عن ملعب المباراة.

وأضافت نهى خضر فى تصريحات لبرنامج "زملكاوى" مع الإعلامى محمد أبو العلا، إن فندق إقامة الزمالك ف منطقة معزولة نظرًا لكونها مدينة جديدة، مشيرة إلى إن حالات الإصابة بكورونا فى السنغال خطيرة والوضع غير مستقر خاصة وإن الإصابات معظمها لكبار السن.

تابعت سفيرة مصر فى السنغال إن هناك فرض حظر تجوال من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا مع منع التجمعات بسبب فيرس كورونا، وأكدت إن درجات الحراة فى السنغال حاليًا معتدلة وتصل لـ 22 أو 23 درجة مئوية، إلا إن الرؤية منعدمة حاليًا بسبب وجود عاصفة ترابية، متمنية تحسن الأجواء قبل موعد المباراة.

وعن إمكانية حضور جماهير فى المباراة، أكدت السفيرة نهى إنه من المتوقع حضور 200 فرد فقط، وأردفت إن فريق تونجيث السنغالى يمتلك قاعدة جماهيرية لكنها ليست بالضخمة مثل فريق جينيراسيون فوت الذى يمتلك القاعدة الأكبر.

أردفت حديثها، إن فرق التوقيت بين مصر والسنغال يصل لما يقرب من ساعتين، والمباراة ستقام فى الثالثة عصرًا بتوقيت السنغال والخامسة بتوقيت مصر.