شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: موسيماني طلب تجديد عقد أجايي.. وبقول لساسى التاريخ فى الزمالك بفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي سيف زاهر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر لتمديد عقد جونيور أجايي لقناعته باللاعب وقدراته الفنية، مشيرا إلى أن علي معلول أيضا سيجدد عقده مع النادي، وقال إنه ابن من أبناء الأهلي، ويرغب في الاستمرار مع الأهلي، كما أن عمرو السولية سيجدد عقده خلال الفترة القادمة.

وطالب زاهر في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، مروان محسن بالنظر إلى الأمام وأن يسد أذنيه ضد الانتقادات ولا يستسلم لفكرة الحظ أو التوفيق أمام المرمى، مؤكدا أن اللاعب قادر على استعادة مستواه وتقديم مستويات طيبة.

وأوضح أن تفكير الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد لا يقلل من مروان محسن أو مهاجمي الأهلي ولكن لرغبة الجهاز الفني في إيجاد حلول كثيرة في خط الهجوم، لأنه ينافس على عدد كبير من البطولات.

وعلق زاهر على مسألة تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب الزمالك، مشرا إلى أنه لاعب كبير وأعطيت الزمالك بإخلاص وكان صفقة كبيرة ، موجها رسالة له بأن التاريخ يساوي مبلغ وبيدك أن تصنع جماهيرية كبيرة في مصر، وأنصحك بعدم الرحيل، وبقاؤك في الزمالك سيمنحك شعبية لن تنسى على مدار تاريخك، وموقفك مثل علي معلول الذي يفضل البقاء في الأهلي.