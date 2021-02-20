المريخ السودانى: ما حدث بين لاعبنا وكهربا لن يؤثر على علاقتنا مع الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - قال أنس نصر الدين، مدير الكرة بالمريخ السودانى، إن المشادة التي حدثت بين سيف تيري لاعب فريقه ومحمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلى خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عادية ولن تتسبب فى أي أزمة.

وأضاف أنس نصر الدين في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2: "كل ما حدث في الملعب أمام الأهلى سينسي والمناوشات شيء عادى يحدث في كل المباريات". وأكد مدير الكرة بالمريخ السودانى أن المشادة التي حدثت بين لاعب وكهربا لن تؤثر على علاقة فريقه بالأهلى.

وكشف مصدر بالأهلي أن ناديه لا يعلم شيئا عن تقدم نادى المريخ شكوى ضد محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منه تجاه عبد الرحمن إسحاق "كرنقو" لاعب الفريق السوداني، على هامش مباراة الفريقين بافتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن الأهلي يحترم المريخ كناد كبير وشعب السودان الشقيق، مؤكدا أن واقعة كهربا لم يحدث بها أي خروج عن النص ومجرد مشادة عابرة في المباراة، ولا صحة لما يتردد عن تلفظ لاعب الأهلي بعبارات عنصرية في حق لاعب المريخ.

وشدد المصدر على أن الأهلي تربطه علاقات قوية مع نادي المريخ ومسئوليه ومجلس إدارته، بدليل أن المريخ كان أول ناد يهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم ومنحه الدرع الخاص به. وأضاف أن الأهلي تأكد من عدم حدوث الواقعة وما يتم تناوله في وسائل الإعلام لا يمت للحقيقة بصلة.

يذكر أن صحيفة "كفر ووتر" السودانية زعمت أن نادي المريخ السوداني تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد كهربا بسبب "التلفظ بألفاظ عنصرية ضد عبد الرحمن إحساحق لاعب الفريق السوداني.