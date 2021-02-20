شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19/ 2/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الجمعة، الموافق 19/ 2/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، بعثة الأهلى تغادر القاهرة متجهة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال، وسلبية مسحة كورونا للاعبي الزمالك قبل رحلة السنغال، وبيراميدز يستعيد الأوروجويانى دييجو رولان فى مواجهة راسينج كلوب.

بعثة الأهلى تغادر القاهرة متجهة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال

قامت الشركة الوطنية مصرللطيران اليوم بتشغيل رحلة خاصة رقم MS3910 بأحدث طائراتها من طراز الايرباص A320Neo لسفر بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم من مطار القاهرة الي مطار دار السلام بتنزانيا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

الأهلى: مباراة سيمبا في الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة

أكد مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الأهلى أن الموعد الذى تلقاه النادى بشأن مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني هو الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، وليس التاسعة كما أعلن مسئولو سيمبا، لافتا أن الفريق سيغادر القاهرة بعد قليل على الموعد السابق دون أي تغيير.

أفشة يطيح بعبد الله السعيد من التشكيل الأساسى للمنتخب

اسنقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، على الدفع بمحمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى فى التشكيل الأساسى للمنتخب خلال الفترة المقبلة وتحديدا فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر، فى تصفيات أمم افريقيا 2022 على حساب عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز.

الأهلي يقترب من تجديد عقود معلول وأجايي والسولية

اقترب مسئولو النادي الأهلي من تجديد عقود ثلاثي الفريق الأحمر علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية خلال الفترة القادمة، في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، تطبيقا للسياسة التي تنتهجها إدارة الكرة بالقلعة الحمراء في تجديد عقود اللاعبين وضمان بقائهم مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

الأهلى يحسم الجدل حول عروض ضم حسين الشحات

حسم مسئولو النادى الأهلى الجدل بشأن الجدل الذى أثُير خلال الأيام الماضية حول تلقى حسين الشحات لاعب الفريق عروضاً من أندية خليجية وتحديداً من الإمارات وقطر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سلبية مسحة كورونا للاعبي الزمالك قبل رحلة السنغال

أعلن جهاز الكرة بنادي الزمالك، سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق، قبل رحلة السفر إلى السنغال، غدا السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

عبد الله جمعة يكشف حقيقة تصريحات وكيله ورفض التجديد للزمالك

نفى عبد الله جمعة ظهير ايسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التصريحات التى أدلى بها حازم أبو الفتوح وكيل اللاعبين، بعدما أكد الأخير إنه وكيل أعمال اللاعب وإن عبد الله لن يجدد عقده مع الزمالك وهو ما يعني أن أيام جمعة في الزمالك باتت قليلة حيث قد يكون الموسم الحالي هو الأخير له ولن يستكمل عقده الذى يتبقي فيه الموسم المقبل

باتشيكو يدرس مواجهة تونجيث السنغالى بدون مهاجم صريح

يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع أفراد جهازه المعاون، الطريقة التى سيعتمد عليها فى مواجهة، تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، حيث يأمل الجهاز الفنى للفارس الأبيض فى تحقيق الفوز والعودة من السنغال بالثلاث نقاط، لتعويض التعادل السلبى الذى تحقق فى مواجهة مولودية الجزائر بالقاهرة.

مدرب حراس الزمالك يُعالج أخطاء أبو جبل فى لقاء الإسماعيلى قبل مواجهة تونجيث

حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على معالجة الأخطاء التى ارتكبها محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خلال مواجهة الإسماعيلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

بيراميدز يستعيد الأوروجويانى دييجو رولان فى مواجهة راسينج كلوب

استعاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز جهود الأوروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق، قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان الذى وصل القاهرة أمس الخميس، فى المباراة المقرر لها فى الساعة السادسة من مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي، فى إياب دور الـ 32 التكميلى من الكونفدرالية الأفريقية.

جونيور آجايى بعد فوزه لاعب الجولة بدورى الأبطال: الأهلى فوق وشكرا للجماهير

أعرب النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم النادى الأهلى، عن سعادته باختياره من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، كأفضل لاعب خلال مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، مقدما الشكر لجميع الجماهير التى صوتت له.

شفاء أحمد الشناوى من فيروس كورونا والحارس جاهز لمباراة راسينج كلوب