شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تنزانيا: حضور أكثر من 30 ألف مشجع فى مباراة الأهلي وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى تنزانيا برئاسة محمد الدماطي، وتابع أبو الوفا فى تصريحات تليفزيونية: "إدارة الأهلى اطمأنت على البعثة والوصول وملاعب التدريبات وملعب المباراة".
وتابع سفير مصر في تنزانيا: "ملعب المباراة الذي سيستضيف المباراة بين الأهلي وسيمبا يوم الثلاثاء يسع لـ 60 ألف مشجع وهناك اهتمام كبير وأتوقع حضور أكثر من 30 ألف مشجع في المباراة".
وكانت بعثة الأهلي وصلت منذ قليل إلى الأراضى التنزانية عبر طائرة خاصة استعدادا لمواجهة سيمبا بطل تنزانيا يوم الثلاثاء المقبل، فى ثانى جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا. ويترأس محمد الدماطى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى البعثة الحمراء فى رحلة تنزانيا بتكليف من مجلس الإدارة.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا.
وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدى فتحي، ومحمد شريف، وبدر بانون، ومحمد مجدى أفشة، وأكرم توفيق، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، ورامى ربيعة، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ومحمد هاني.
ويغيب عن الأهلى فى رحلة تنزانيا كل من على معلول للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وطاهر محمد طاهر للإصابة بنفس العضلة ووليد سليمان للإصابة بتمزق فى العضلة ذاتها، وصلاح محسن للإصابة فى العضلة الأمامية وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية، وحسين الشحات للإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقى بعد أحداث مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا الأخير.