شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تنزانيا: حضور أكثر من 30 ألف مشجع فى مباراة الأهلي وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى تنزانيا برئاسة محمد الدماطي، وتابع أبو الوفا فى تصريحات تليفزيونية: "إدارة الأهلى اطمأنت على البعثة والوصول وملاعب التدريبات وملعب المباراة".

وتابع سفير مصر في تنزانيا: "ملعب المباراة الذي سيستضيف المباراة بين الأهلي وسيمبا يوم الثلاثاء يسع لـ 60 ألف مشجع وهناك اهتمام كبير وأتوقع حضور أكثر من 30 ألف مشجع في المباراة".