شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: لا يوجد عدل فى الكرة المصرية بين الأندية لعبنا 4 مباريات فى 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى، على أداء اللاعبين فى مواجهة الزمالك رغم تعرض الفريق للخسارة فى اللحظات الأخيرة، وأضاف فى تصريحات للمركز الإعلامى لنادي الإسماعيلي: "اللاعبون قدموا مباراة قوية وكان ندا حقيقيا لوصيف بطل افريقيا ولم يستحقو الخسارة على الإطلاق".

وأرجع أيقونة الإسماعيلى الخسارة فى لقاء الزمالك إلى غياب التوفيق الذى ظهر فى أكثر من فرصة سهلة كانت كفيلة بحسم نقاط المباراة الثلاث من البداية.

وشدد على أبو جريشة أفضل لاعب فى أفريقيا على غياب المساواة والعدالة بين الأندية، حيث إن الفريق لعب 4 مباريات فى تسعة أيام فقط بدأها من لقاء الاتحاد السكندرى فى مدينة الإسكندرية ثم مواجهة لافيينا بكأس مصر فى السويس أعقبها القمة أمام الزمالك فى استاد القاهرة ختاما بلقاء الأحد أمام انبى، وهو ما أثر سلبيا على الفريق من حيث الإصابات العضلية.

وأتم أبو جريشة: "على عكس المنافس إنبى الذى سيخوض مواجهة الأحد بعد حصوله على فترة راحة تمتد إلى تسعة أيام كاملة، فهل هذا عدل؟".