شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لمؤمن زكريا .. الضحكة مالية وشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة جديدة له، مع أحد أصدقائه، وبدا في حالة سعادة حيث الابتسامة ترسم وجهة.



أحدث ظهور لمومن زكريا

وتوضح الصورة ارتفاع الروح المعنوية لمؤمن زكريا، خاصة أنه ألمح أكثر من مرة إلى تحسن حالته الصحية بعدما قطع شوطا كبيرا فى العلاج من المرض الذى يعانى منه فى الآونة الأخيرة، وتسبب فى ابتعاده عن النادى الأهلي.



مومن زكريا

وكان الإعلامى أحمد شوبير كشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا بشأن مراحل علاجه وما وصل إليه حتى الآن، وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس1، إنه تحدث مع مؤمن زكريا في مكالمة هاتفية وإنه بدأ يتكلم بشكل كويس جدا، مُعلقاً: "لقيته متفائل جدا وعنده تطورات كبيرة جدا في مراحل العلاج وأكد أن كل الناس ملتزمة معه جدا ويواصل العلاج والإشاعات والتحاليل على أكمل وجه، بالإضافة أنه حصل على كل عقده مع النادى الأهلى".

وأضاف شوبير: "مؤمن زكريا مبسوط ومتفائل ومعنوياته مرتفعة جدا، والحالة النفسية عنده عالية جدا وفرحان وعنده آمال كبيرة جدا في العودة والشفاء وعنده ظن في ربنا كبير جدا، ونتمنى شفاءك يا مؤمن وترجع تنورنا تانى بفضل دعوات كل الناس وإن شاء الله نسمع عنك كل الأخبار الكويسة".

وفى وقت سابق زف مؤمن زكريا بشرى سعيدة لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه على تويتر، وكتب: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التى لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبا سأكون معكم".

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.