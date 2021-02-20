شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الأهلى إلى الأراضى التنزانية عبر طائرة خاصة استعدادا لمواجهة سيمبا بطل تنزانيا يوم الثلاثاء المقبل، فى ثانى جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا. ويترأس محمد الدماطى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى البعثة الحمراء فى رحلة تنزانيا بتكليف من مجلس الإدارة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدى فتحي، ومحمد شريف، وبدر بانون، ومحمد مجدى أفشة، وأكرم توفيق، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، ورامى ربيعة، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ومحمد هاني.

ويغيب عن الأهلى فى رحلة تنزانيا كل من على معلول للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وطاهر محمد طاهر للإصابة بنفس العضلة ووليد سليمان للإصابة بتمزق فى العضلة ذاتها، وصلاح محسن للإصابة فى العضلة الأمامية وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية، وحسين الشحات للإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقى بعد أحداث مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا الأخير.

وغادرت بعثة الأهلى برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا فى الخامسة والنصف مساء اليوم على متن طائرة خاصة. ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سيمبا التنزانى الثلاثاء المقبل، فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلى فاز على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى من دور المجموعات.